Белова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Казынкина Зоя

Рождение ребёнка
26.06.1968

Сын: Белов Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Белов Геннадий

Рождение ребёнка
17.05.1971

Сын: Белов Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Белов Геннадий

Рождение ребёнка
16.03.1977

Дочь: Королькова Алина Геннадьевна

Отец ребёнка: Белов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Белов Геннадий

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