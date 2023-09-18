Белова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Казынкина Зоя
Рождение ребёнка
26.06.1968
Сын: Белов Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Белов Геннадий
Рождение ребёнка
17.05.1971
Отец ребёнка: Белов Геннадий
Рождение ребёнка
16.03.1977
Дочь: Королькова Алина Геннадьевна
Отец ребёнка: Белов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Белов Геннадий