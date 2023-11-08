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Губа Елизар Афонасьевич

Место рождения

Украина Херсонская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина Херсонская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1893

Дочь: Дубина Александра Елизаровна

Мать ребёнка: Губа Евфимия Давидовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Губа Иван Елизарович

Мать ребёнка: Губа Евфимия Давидовна

Херсонская губ., Александрийский уезд, с. Красноселье
Место жительства
1908
в Сибирь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губа Евфимия Давидовна

Смерть
1933
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