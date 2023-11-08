Губа Елизар Афонасьевич
Место рожденияУкраина Херсонская губерния
Дата рождения1866
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1893
Дочь: Дубина Александра Елизаровна
Мать ребёнка: Губа Евфимия Давидовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Губа Иван Елизарович
Мать ребёнка: Губа Евфимия Давидовна
Херсонская губ., Александрийский уезд, с. Красноселье
Место жительства
1908
в Сибирь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губа Евфимия Давидовна
Смерть
1933