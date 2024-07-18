Подуфалова (Тимкова) Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подуфалова (Тимкова) Наталия Петровна

Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

31.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1963

Отец: Тимков Петр Иванович

Мать: Тимков (Бондаренко) Валентина Степановна

Павлоград, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подуфалов Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
25.10.1983

Дочь: (Подуфалова) Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Подуфалов Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
19.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подуфалов Владимир Леонидович

Павлоград, Дніпропетровська область

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