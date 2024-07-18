Подуфалова (Тимкова) Наталия Петровна
Место рождения
Дата рождения31.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1983
Дочь: (Подуфалова) Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Подуфалов Владимир Леонидович
Рождение ребёнка
19.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подуфалов Владимир Леонидович