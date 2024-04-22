Федоров Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.11.1901
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1901
Отец: Федоров Михаил Иванович
Мать: Федорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Федоров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Федорова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
21.02.1926
Сын: Федоров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Федорова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
20.04.1937
Дочь: Мозина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Федорова Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941