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Федоров Николай Михайлович

Место рождения

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

23.11.1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1901

Отец: Федоров Михаил Иванович

Мать: Федорова Анна Васильевна

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Федоров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Федорова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Федоров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Федорова Пелагея Андреевна

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1937

Дочь: Мозина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Федорова Пелагея Андреевна

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Пелагея Андреевна

Смерть
1941
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