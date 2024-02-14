Гильманов Энгель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГильманов Энгель

Гильманов Энгель

Место рождения

д.Аптекаш РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1945

Жена: Валиева (Валиева) Халида

Рождение ребёнка
1947

Сын: Валиев Марсель

Мать ребёнка: Валиева (Валиева) Халида

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиева (Валиева) Халида

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиева (Валиева) Халида

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.