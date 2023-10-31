Филипчик Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипчик Владимир Иванович

Филипчик Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1981 г.р.
1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1981

Дочь: Данилова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Филипчик Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
28.08.1985

Дочь: Бурак Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Филипчик Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филипчик Галина Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close