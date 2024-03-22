(Aho) Hilma Helia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Aho) Hilma Helia

Место рождения

Cook, St. Louis, Minnesota, United States

Дата рождения

09.08.1912

Дата смерти

17.09.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1937

Муж: Seligman Louis

Рождение ребёнка
12.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Seligman Louis

Рождение ребёнка
25.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Seligman Louis

Рождение ребёнка
21.11.1944

Сын: Seligman Richard Paul

Отец ребёнка: Seligman Louis

Рождение ребёнка
07.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Seligman Louis

Место жительства
01.04.1950
Смерть
17.09.1992

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