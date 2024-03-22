(Aho) Hilma Helia
Место рожденияCook, St. Louis, Minnesota, United States
Дата рождения09.08.1912
Дата смерти17.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1937
Муж: Seligman Louis
Рождение ребёнка
12.04.1940
Рождение ребёнка
25.06.1943
Рождение ребёнка
21.11.1944
Отец ребёнка: Seligman Louis
Рождение ребёнка
07.04.1948
Место жительства
01.04.1950
Смерть
17.09.1992