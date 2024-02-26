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Чурилин Наум Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1769 ст.

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1769 ст.

Отец: Чурилин Иван Макаров (Ич)

Мать: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)

Бракосочетание
03.11.1790 ст.

Жена: Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
12.11.1799 ст.

Сын: Чурилин Иван Наумов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
12.01.1812 ст.

Дочь: Татьяна Наумова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1848
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