Чурилин Наум Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1769 ст.
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1769 ст.
Бракосочетание
03.11.1790 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1799 ст.
Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
12.01.1812 ст.
Дочь: Татьяна Наумова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1848