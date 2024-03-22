Серов Денис Валерьевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1977
Отец: Серов Валерий Викторович
Мать: Серова Алла Михайловна
Образование
С 01.09.1996 по 20.06.2002
Саратовский Государственный Университет им. Н.Г.Чернышевского
Бракосочетание
09.07.2016
Ленинский ЗАГС г.Саратова 10:40
Рождение ребёнка
14.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серова Татьяна Викторовна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфимцева д.1 кв.108