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Серов Денис Валерьевич

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

04.03.1977

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1977

Отец: Серов Валерий Викторович

Мать: Серова Алла Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Образование
С 01.09.1996 по 20.06.2002
Саратовский Государственный Университет им. Н.Г.Чернышевского
Бракосочетание
09.07.2016

Жена: Серова Татьяна Викторовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Ленинский ЗАГС г.Саратова 10:40
Рождение ребёнка
14.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серова Татьяна Викторовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфимцева д.1 кв.108
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