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Каменский Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Иван Васильев

Мать: Екатерина Алексеева

Каменский Павел Иванович (1822 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1846 году рукоположен в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская Елена Федорова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Волкова Ираида Павлова

Мать ребёнка: Каменская Елена Федорова

Смерть
Неизвестно

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