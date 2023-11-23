Каменский Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Иван Васильев
Мать: Екатерина Алексеева
Каменский Павел Иванович (1822 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1846 году рукоположен в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каменская Елена Федорова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Волкова Ираида Павлова
Мать ребёнка: Каменская Елена Федорова
Смерть
Неизвестно