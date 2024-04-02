Параскева Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Радионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ермолаева Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Иван Ермолаев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ермолаева Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Ермолаев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Аким Иванов

Отец ребёнка: Иван Ермолаев

Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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