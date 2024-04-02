Параскева Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ермолаева Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ермолаева Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Аким Иванов
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ермолаев
Смерть
Неизвестно