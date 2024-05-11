Грекова Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грекова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Греков Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грекова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Греков Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Греков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Греков Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Греков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Греков Григорий Сергеевич
Смерть
Неизвестно