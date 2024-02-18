Колупаева (Хомякова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Хомякова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Колупаева Афанасия Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1928

Дочь: Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Саблина (Колупаева) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1933

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