Колупаева (Хомякова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Колупаева Афанасия Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1928
Дочь: Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Саблина (Колупаева) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1933