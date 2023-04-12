Верховская (von Toll) Ольга Карловна
Место рожденияYaroslavl, Yaroslavskaya oblast, Russia
Дата рождения04.07.1803
Дата смерти08.01.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Толь Карл Иванович
Мать: Толь Мария Ивановна
Дочь: Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Сын: Верховский Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Сын: Верховский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Дочь: Крепиш (крéпиш) Софья Михайловна
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Сын: Верховский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Сын: Верховский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Дочь: Михайлова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Сын: Верховский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Сын: Верховский Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Сын: Верховский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Сын: Верховский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Дочь: Зеленая Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович
Сын: Верховский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович