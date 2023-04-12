Верховская (von Toll) Ольга Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (von Toll) Ольга Карловна

Место рождения

Yaroslavl, Yaroslavskaya oblast, Russia

Дата рождения

04.07.1803

Дата смерти

08.01.1868

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1803

Отец: Толь Карл Иванович

Мать: Толь Мария Ивановна

Yaroslavl, Yaroslavskaya oblast, Russia
Рождение ребёнка
20.07.1821

Дочь: Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1822

Сын: Верховский Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

усадьба Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.08.1823

Сын: Верховский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1825

Дочь: Крепиш (крéпиш) Софья Михайловна

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1826

Сын: Верховский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
25.12.1827

Сын: Верховский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
29.12.1828

Дочь: Михайлова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Верховский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Верховский Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
13.07.1835

Сын: Верховский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
?.08.1836

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Верховский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1841

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зеленая Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Российская Империя
Рождение ребёнка
28.09.1843

Сын: Верховский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Верховский Михаил Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Михаил Иванович

Смерть
08.01.1868
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