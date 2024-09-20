Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова

Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аполос Денисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аполос Денисов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аполос Денисов

Рождение ребёнка
18.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аполос Денисов

Рождение ребёнка
05.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аполос Денисов

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аполос Денисов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.