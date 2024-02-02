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Тюменцева Жена Прохора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1793 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741 или 1745 ст.

Сын: Антип Прохорович Тюменцев

Отец ребёнка: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Тюменцев Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1747 ст.

Сын: Тюменцев Иов Прохорович

Отец ребёнка: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1750 ст.

Сын: Тюменцев Яков Прохорович

Отец ребёнка: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Смерть
До 1793 ст.
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