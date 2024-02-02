Тюменцева Жена Прохора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1793 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1741 или 1745 ст.
Сын: Антип Прохорович Тюменцев
Отец ребёнка: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Тюменцев Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1747 ст.
Отец ребёнка: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1750 ст.
Отец ребёнка: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)
Смерть
До 1793 ст.