Бирюков Авраам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюков Авраам

Бирюков Авраам

Место рождения

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Дмитрий Авраамович

Мать ребёнка: не указана

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Алексей Авраамович

Мать ребёнка: не указана

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Федор Авраамович

Мать ребёнка: не указана

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.