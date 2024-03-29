Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Нагибнева) Агафья Георгиевна
(Нагибнева) Агафья Георгиевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.1917
Пол
Женский
Отец
Нагибнев Георгий Яковлевич
Мать
Нагибнева Мелания Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1917
Отец:
Нагибнев Георгий Яковлевич
Мать:
Нагибнева Мелания Максимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия