Гультяева (Молоткова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяева (Молоткова) Мария Фёдоровна

Гультяева (Молоткова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Матохино, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Матохино, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
24.01.1901 ст.

Муж: Гультяев Назар Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Сын: Гультяев Василий Назарович

Отец ребёнка: Гультяев Назар Михайлович

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.07.1904 ст.

Дочь: Гультяева Марина Назаровна

Отец ребёнка: Гультяев Назар Михайлович

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close