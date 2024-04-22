Гультяева (Молоткова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
24.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Сын: Гультяев Василий Назарович
Отец ребёнка: Гультяев Назар Михайлович
Рождение ребёнка
14.07.1904 ст.
Дочь: Гультяева Марина Назаровна
Отец ребёнка: Гультяев Назар Михайлович
Смерть
Неизвестно