Полунин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1948
Сын: Полунин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна
Воля, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полунин Виктор Викторович
Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Галина Викторовна
Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полунин Сергей Викторович
Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно