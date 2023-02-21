Полунин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1948

Сын: Полунин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна

Воля, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полунин Виктор Викторович

Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Галина Викторовна

Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полунин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Худякова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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