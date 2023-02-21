Попов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

03.01.1991

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Попов Сергей

Мать: Попова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.1991
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