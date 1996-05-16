Иванова (Богдашевская) Александра Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Богдашевская) Александра Артемовна

Иванова (Богдашевская) Александра Артемовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1923

Дата смерти

16.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923

Отец: не указан

Мать: Иванова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асеева (Иванова) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельник (Иванова) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.04.1954

Дочь: Образцова (Иванова) Галина Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Дмитриевич

Смерть
16.05.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.