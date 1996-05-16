Иванова (Богдашевская) Александра Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1923
Дата смерти16.05.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923
Отец: не указан
Мать: Иванова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асеева (Иванова) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельник (Иванова) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.04.1954
Дочь: Образцова (Иванова) Галина Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Дмитриевич
Смерть
16.05.1996