Шляховецкая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шляховецкий Хаим Меирович
Отец ребёнка: Шляховецкий Меир Йось Хаимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шляховецкий Гершко Йосифович
Отец ребёнка: Шляховецкий Меир Йось Хаимович
Смерть
Неизвестно