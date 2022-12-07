Шляховецкая ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкая ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляховецкий Меир Йось Хаимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шляховецкий Хаим Меирович

Отец ребёнка: Шляховецкий Меир Йось Хаимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шляховецкий Гершко Йосифович

Отец ребёнка: Шляховецкий Меир Йось Хаимович

Смерть
Неизвестно

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