Монвиж-Монтвид Софья Арсеньевна 1869 или 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Софья Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869 или 1870

Дата смерти

30.05.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 или 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из записи о смерти, где указан возраст
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монвиж-Монтвид Енегриан Людвигович

Упоминание
Неизвестно
Газета «Казанскiй Телеграфъ» | № 5437, среда, 1 (14) iюня 1911 года | 30 мая въ Казанскомъ военномъ госпиталѣ разыгралась тяжелая семейная драма. Въ 12 съ половиной часовъ дня, при военномъ госпиталѣ,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.05.1911 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Самоубийство | «От огнестрельной раны, нанесенной себе в состоянии душевного разстройства».
Похороны
01.06.1911 ст.
Арское кладбище, г. Казань, Казанская губерния, Российская империя
Похоронена вместе с супругом на военном участке кладбища

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