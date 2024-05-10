Монвиж-Монтвид Софья Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869 или 1870
Дата смерти30.05.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 или 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из записи о смерти, где указан возраст
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Газета «Казанскiй Телеграфъ» | № 5437, среда, 1 (14) iюня 1911 года | 30 мая въ Казанскомъ военномъ госпиталѣ разыгралась тяжелая семейная драма. Въ 12 съ половиной часовъ дня, при военномъ госпиталѣ,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.05.1911 ст.
Причина смерти: Самоубийство | «От огнестрельной раны, нанесенной себе в состоянии душевного разстройства».
Похороны
01.06.1911 ст.
Арское кладбище, г. Казань, Казанская губерния, Российская империя
Похоронена вместе с супругом на военном участке кладбища