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Пахолков Василий Федорович

Место рождения

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахолкова Раиса Самойловна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Пахолков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Пахолкова Раиса Самойловна

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пахолков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пахолкова Раиса Самойловна

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1915
Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Заштатный диакон Богородицерождественской Верховской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно

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