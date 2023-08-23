Пахолков Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пахолков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Пахолкова Раиса Самойловна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пахолков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пахолкова Раиса Самойловна
Работа или профессия
1915
Заштатный диакон Богородицерождественской Верховской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно