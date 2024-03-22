(Медведева) Евфросинья Васильева
Место рождения
Дата рождения21.09.1832
Дата смерти08.06.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1832
Отец: Медведев Василий Андреев
Мать: Медведева Домна Андреева
Крещение
25.09.1832
воспреемники: Онагож Села Казенный крестьянин Федор Гаврилов Петров и После отданнаго внкерут казеннаго крестьянина Максима Козмина Куракина жена Екатерина Матьвеева | Казанская церковь
Смерть
08.06.1833
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.06.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви