(Медведева) Евфросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Медведева) Евфросинья Васильева

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.09.1832

Дата смерти

08.06.1833

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1832

Отец: Медведев Василий Андреев

Мать: Медведева Домна Андреева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.09.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села Казенный крестьянин Федор Гаврилов Петров и После отданнаго внкерут казеннаго крестьянина Максима Козмина Куракина жена Екатерина Матьвеева | Казанская церковь
Смерть
08.06.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.06.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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