Морозова (Смирнова) Людмила Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1926
Дата смерти03.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926
Отец: Смирнов Борис Федорович
Мать: Смирнова Мария Михеевна
Бракосочетание
1951
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.01.2020