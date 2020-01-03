Морозова (Смирнова) Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Смирнова) Людмила Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1926

Дата смерти

03.01.2020

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926

Отец: Смирнов Борис Федорович

Мать: Смирнова Мария Михеевна

Бракосочетание
1951

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.01.2020
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