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Гордиенко Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1923

Дата смерти

31.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
31.07.2015
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