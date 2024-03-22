Жуланов Антон Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуланов Антон Ефимов

Жуланов Антон Ефимов

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Жуланов Ефим Степанов

Мать: Жуланова Александра Максимовна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close