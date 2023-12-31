Земсков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zemskov Gennadiy
Мать ребёнка: Земскова (Шарова) Евдокия
Рождение ребёнка
27.01.1936
Дочь: Чудотворова (Земскова) Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Земскова (Шарова) Евдокия
Смерть
1940