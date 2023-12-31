Земсков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земсков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zemskov Gennadiy

Мать ребёнка: Земскова (Шарова) Евдокия

Рождение ребёнка
27.01.1936

Дочь: Чудотворова (Земскова) Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Земскова (Шарова) Евдокия

Смерть
1940

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