Лобачев Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти22.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Лобачев Антон Васильевич
Мать: Минодора Григорьевна
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1909 ст.
Сын: Лобачев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1911 ст.
Дочь: Яблокова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.
Дочь: Назарова Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1916 ст.
Дочь: Панкратова Апполинария Васильевна
Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна
В метрической книге указано 04.01.1916 по старому стилю
Рождение ребёнка
01.03.1918
Дочь: Лобачева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лобачев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лобачев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1927
Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна
Смерть
22.11.1954