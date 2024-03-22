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Лобачев Василий Антонович

Место рождения

Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

22.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Лобачев Антон Васильевич

Мать: Минодора Григорьевна

Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Жена: Лобачева Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1909 ст.

Сын: Лобачев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1911 ст.

Дочь: Яблокова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.

Дочь: Назарова Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1916 ст.

Дочь: Панкратова Апполинария Васильевна

Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
В метрической книге указано 04.01.1916 по старому стилю
Рождение ребёнка
01.03.1918

Дочь: Лобачева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лобачев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лобачев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1927

Сын: Лобачев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лобачева Евгения Васильевна

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.11.1954
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