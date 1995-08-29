Михельсон Лазарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михельсон Лазарь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1929

Дата смерти

29.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1929

Отец: Михельсон Саул

Мать: Михельсон (Виленская) Сарра Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Остапчик (Остапчик) ?

Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-3000134_352992731_352992731/лазарь-михельсон?lang=RU | https://www.myheritage.com/person-2000134_352992731_352992731/лазарь-михельсон?la... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-3000134_352992731_352992731/лазарь-михельсон?lang=RU | https://www.myheritage.com/person-2000134_352992731_352992731/лазарь-михельсон?la... Показать все
Смерть
29.08.1995
Причина смерти: Рак легкого
Похороны
Неизвестно

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