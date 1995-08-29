Михельсон Лазарь
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1929
Дата смерти29.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Остапчик (Остапчик) ?
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-3000134_352992731_352992731/лазарь-михельсон?lang=RU | https://www.myheritage.com/person-2000134_352992731_352992731/лазарь-михельсон?la... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-3000134_352992731_352992731/лазарь-михельсон?lang=RU | https://www.myheritage.com/person-2000134_352992731_352992731/лазарь-михельсон?la... Показать все
Смерть
29.08.1995
Причина смерти: Рак легкого
Похороны
Неизвестно