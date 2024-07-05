Зотов Иосиф (Осип) Игнатов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Зотов Игнат Сафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Иван Иосифович
Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.
Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова
Смерть
Неизвестно