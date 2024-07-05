Зотов Иосиф (Осип) Игнатов 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зотов Иосиф (Осип) Игнатов

Место рождения

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Зотов Игнат Сафонов

Мать: не указана

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Тарас Иосифович

Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Захар Иосифович

Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.

Сын: Зотов Андриан Иосифович

Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Зотов Демид Иосифович

Мать ребёнка: Зотова Марфа Петрова

Романцево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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