(Александрова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Александрова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2002

Отец: не указан

Мать: Александрова Александра

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