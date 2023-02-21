Закиров Сарвартдин Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Сарвартдин Закирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

06.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Закиров Макарим Сарварович

Мать ребёнка: Закирова Марьям Гимазетдиновна

Рождение ребёнка
15.06.1932

Дочь: Юсупова Халида Сарвартдиновна

Мать ребёнка: Закирова Марьям Гимазетдиновна

Смерть
06.01.1943
Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
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