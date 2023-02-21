Закиров Сарвартдин Закирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти06.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Закиров Макарим Сарварович
Мать ребёнка: Закирова Марьям Гимазетдиновна
Рождение ребёнка
15.06.1932
Дочь: Юсупова Халида Сарвартдиновна
Мать ребёнка: Закирова Марьям Гимазетдиновна
Смерть
06.01.1943
Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область