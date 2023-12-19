Гузель aunt — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузель aunt

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галимов Искандер grandfather

Мать: Галимова Алсу grandmother

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия cousin

Отец ребёнка: Рамис uncle

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закир cousin

Отец ребёнка: Рамис uncle

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмилия cousin

Отец ребёнка: Рамис uncle

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафия cousin

Отец ребёнка: Рамис uncle

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамис uncle

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