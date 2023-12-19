Гузель aunt
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия cousin
Отец ребёнка: Рамис uncle
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закир cousin
Отец ребёнка: Рамис uncle
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмилия cousin
Отец ребёнка: Рамис uncle
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафия cousin
Отец ребёнка: Рамис uncle
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамис uncle