Назарова (Ланина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Ланина) Нина Николаевна

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Место рождения

Коноплино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.07.1941

Дата смерти

05.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.11.65

Муж: Назаров Николай Федорович

Поливаново, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение
04.07.1941

Отец: Ланин Николай Васильевич

Мать: Ланина Агафья Андреяновна

Коноплино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Николай Федорович

Летники, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1968

Дочь: Назарова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Федорович

Летники, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1970

Сын: Назаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Федорович

Суйск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.04.2004
Пестово, Мытищи, Московская область
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