Назарова (Ланина) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1941
Дата смерти05.04.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.11.65
Поливаново, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение
04.07.1941
Рождение ребёнка
12.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Николай Федорович
Рождение ребёнка
18.12.1968
Дочь: Назарова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Федорович
Рождение ребёнка
04.01.1970
Сын: Назаров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Федорович
Суйск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.04.2004
Пестово, Мытищи, Московская область