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Алка

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Азмячко Уразаев

Мать: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1762

Сын: Ахмер

Мать ребёнка: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1775

Сын: Абдрахман Алкин

Мать ребёнка: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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