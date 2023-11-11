Папков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Папков Анатолий Николаевич 1916г
Мать ребёнка: Александра Егоровна
Рождение ребёнка
13.06.1920
Дочь: Папкова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Александра Егоровна
Рождение ребёнка
28.10.1922
Дочь: Папкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Александра Егоровна
Смерть
Неизвестно