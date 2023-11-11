Папков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Папков Анатолий Николаевич 1916г

Мать ребёнка: Александра Егоровна

Рождение ребёнка
13.06.1920

Дочь: Папкова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Александра Егоровна

Рождение ребёнка
28.10.1922

Дочь: Папкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Папков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Александра Егоровна

Смерть
Неизвестно

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