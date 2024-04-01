Carlson (Opheim) Cora Bernice
Место рожденияDelena Township
Дата рождения15.03.1900
Дата смерти17.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Carlson Dean Arthur
Отец ребёнка: Carlson Art Edwin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Carlson Jean Patricia
Отец ребёнка: Carlson Art Edwin
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
22.04.1900
Бракосочетание
10.03.1924
Муж: Carlson Art Edwin
Рождение ребёнка
04.02.1925
Сын: Carlson Edward Duane
Отец ребёнка: Carlson Art Edwin
Смерть
17.12.1981