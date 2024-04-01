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Carlson (Opheim) Cora Bernice

Место рождения

Delena Township

Дата рождения

15.03.1900

Дата смерти

17.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900

Отец: Opheim Brynjolf Knutson

Мать: Opheim (Kinseth) Clara Johnson

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Carlson Dean Arthur

Отец ребёнка: Carlson Art Edwin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Carlson Jean Patricia

Отец ребёнка: Carlson Art Edwin

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
22.04.1900
Бракосочетание
10.03.1924

Муж: Carlson Art Edwin

Рождение ребёнка
04.02.1925

Сын: Carlson Edward Duane

Отец ребёнка: Carlson Art Edwin

Смерть
17.12.1981

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