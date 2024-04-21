Албул Андрей Терентьевич
Место рожденияНезавертайловка
Дата рождения13.12.1912
Дата смерти10.05.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1912
Отец: Албул Терентий
Мать: Агрепина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Албул Василий
Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Албул) Евгения
Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдеску (Албул) Анна
Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова (Албул) Мария
Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Албул Иван
Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Албул) Екатерина
Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1949
Дочь: Коростылёва (Албул) Валентина
Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна
Смерть
10.05.1984