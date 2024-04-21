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Албул Андрей Терентьевич

Место рождения

Незавертайловка

Дата рождения

13.12.1912

Дата смерти

10.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1912

Отец: Албул Терентий

Мать: Агрепина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Албул Василий

Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Албул) Евгения

Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдеску (Албул) Анна

Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова (Албул) Мария

Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Албул Иван

Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Албул) Екатерина

Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Албул (Данасеян) Анастасия

Рождение ребёнка
18.12.1949

Дочь: Коростылёва (Албул) Валентина

Мать ребёнка: Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна

Смерть
10.05.1984

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