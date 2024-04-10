Андрушко (Штоп) Уршуля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрушко (Штоп) Уршуля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1797 г.р.
Около 1800 г.р.
1802 г.р.
1806 г.р.
Около 1808 г.р.
1811 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
23.02.1794

Муж: Андрушко Мацей

Рождение ребёнка
24.02.1797

Дочь: (Андрушко) Виктория

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Андрушко Марцин

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.01.1802

Дочь: Андрушко Агата

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
26.12.1806

Сын: Андрушко Стефан

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Андрушко Йозеф

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
02.09.1811

Сын: Андрушко Ян

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Рождение ребёнка
25.10.1814

Дочь: (Андрушко) Анна

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Рождение ребёнка
25.10.1814

Дочь: (Андрушко) Гелена

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Рождение ребёнка
21.03.1817

Дочь: Пясецкая (Андрушко) Бенедикта

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Андрушко Францишк

Отец ребёнка: Андрушко Мацей

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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