Плесовских Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Плесовских Иван Андреевич
Мать: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Екатерина
Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
20.01.1912
Рождение ребёнка
25.11.1912
Дочь: Плесовских Екатерина Егорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Плесовских Михаил
Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Александр
Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Петр
Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно