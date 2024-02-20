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Плесовских Егор Иванович

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Место рождения

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Плесовских Иван Андреевич

Мать: Наталья Ильинична

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Екатерина

Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
20.01.1912

Жена: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
25.11.1912

Дочь: Плесовских Екатерина Егорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Плесовских Михаил

Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Александр

Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Петр

Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Плесовских Попкова Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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