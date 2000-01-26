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Кузнецов Виктор Петрович

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Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.11.1946

Дата смерти

26.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1946

Отец: Бушин Петр Лаврентьевич

Мать: Бушина Мария Алексеевна

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1967

Дочь: Соколова Елена Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.01.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Недетово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Кожухово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
26.01.2000
Кожухово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: повесился
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