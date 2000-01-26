Кузнецов Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения03.11.1946
Дата смерти26.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1946
Отец: Бушин Петр Лаврентьевич
Мать: Бушина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
26.03.1967
Дочь: Соколова Елена Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.01.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Недетово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.2000
Причина смерти: повесился