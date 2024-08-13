Аксенов Константин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
19.05.1879
Бракосочетание
29.10.1897
Рождение ребёнка
05.11.1898
Сын: Аксенов Павел Константинович
Мать ребёнка: Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.06.1900
Сын: Аксенов Митрофан Константинович
Мать ребёнка: Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
15.12.1902
Сын: Аксенов Даниил Константинович
Мать ребёнка: Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Аксенов Максим Константинович
Мать ребёнка: Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна