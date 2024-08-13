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Аксенов Константин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879

Отец: Аксенов Егор Васильевич

Мать: Аксенова (Коблякова) Александра Потаповна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
19.05.1879
Бракосочетание
29.10.1897

Жена: Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.11.1898

Сын: Аксенов Павел Константинович

Мать ребёнка: Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Аксенов Митрофан Константинович

Мать ребёнка: Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
15.12.1902

Сын: Аксенов Даниил Константинович

Мать ребёнка: Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Аксенов Максим Константинович

Мать ребёнка: Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна

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