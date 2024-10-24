Ксения Екимовна
Место рожденияСидорово
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1896
Муж: Илья Иванович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1897
Сын: Матвей Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1899
Дочь: Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Смерть
Неизвестно