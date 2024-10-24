Ксения Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Екимовна

Ксения Екимовна

Место рождения

Сидорово

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1896

Муж: Илья Иванович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1897

Сын: Матвей Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1899

Дочь: Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.