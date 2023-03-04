Меркушева Катерина Ефимиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.11.1842
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Меркушев Тимофей Меркуриевич
Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.
Сын: Меркушев Владимер Тимофеевич
Отец ребёнка: Меркушев Тимофей Меркуриевич
Рождение ребёнка
19.02.1861 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Меркушев Тимофей Меркуриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858