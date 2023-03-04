Меркушева Катерина Ефимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Катерина Ефимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.11.1842

Муж: Меркушев Тимофей Меркуриевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Меркушев Тимофей Меркуриевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.

Сын: Меркушев Владимер Тимофеевич

Отец ребёнка: Меркушев Тимофей Меркуриевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1861 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Меркушев Тимофей Меркуриевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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