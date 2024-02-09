Кобылина -- Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина -- Анастасия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылин Ларион Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.11.1860

Дочь: Кобылина Параскева Ларионовна

Отец ребёнка: Кобылин Ларион Игнатьевич

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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