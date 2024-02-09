Кобылина -- Анастасия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1860
Дочь: Кобылина Параскева Ларионовна
Отец ребёнка: Кобылин Ларион Игнатьевич
Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно