Пирогова Екатерина Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирогова Екатерина Ульяновна

Пирогова Екатерина Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1823

Муж: Пирогов Влас (Власий) Ефимович

ГАСО, ф.6, оп.3, д.773, л. 391об.
Рождение ребёнка
02.02.1824

Дочь: Пирогова Анна Власовна

Отец ребёнка: Пирогов Влас (Власий) Ефимович

ГАСО, ф.6, оп.3, д.774, л. 381об. восприемники: - Пирогов Феоктист - женка Пирогова Лукия
Рождение ребёнка
02.05.1826

Дочь: Пирогова Пелагея Власовна

Отец ребёнка: Пирогов Влас (Власий) Ефимович

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 776, л. 400
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пирогов Тимофей Власович

Отец ребёнка: Пирогов Влас (Власий) Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.