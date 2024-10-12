Пирогова Екатерина Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1823
ГАСО, ф.6, оп.3, д.773, л. 391об.
Рождение ребёнка
02.02.1824
Дочь: Пирогова Анна Власовна
Отец ребёнка: Пирогов Влас (Власий) Ефимович
ГАСО, ф.6, оп.3, д.774, л. 381об. восприемники: - Пирогов Феоктист - женка Пирогова Лукия
Рождение ребёнка
02.05.1826
Дочь: Пирогова Пелагея Власовна
Отец ребёнка: Пирогов Влас (Власий) Ефимович
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 776, л. 400
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пирогов Влас (Власий) Ефимович
Смерть
Неизвестно