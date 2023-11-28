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Бусыгина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Наталья Леонтьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Афросинья Леонтьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Бусыгин Максим Леонтьевич

Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Лукерья Леонтьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Бусыгин Никифор Леонтьевич

Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Леонтий Евтеевич

Смерть
Неизвестно
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