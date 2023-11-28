Бусыгина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Наталья Леонтьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Афросинья Леонтьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Бусыгин Максим Леонтьевич
Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Лукерья Леонтьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Бусыгин Никифор Леонтьевич
Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Евтеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно